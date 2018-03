Far Cry 5, il trailer di lancio

Il nuovo sparatutto firmato Ubisoft fa il suo debutto ufficiale: questo il trailer di lancio per Far Cry 5, che porterà il giocatore nel cuore di Hope County, dove quattro cavalieri di un culto apocalittico capitanati dal carismatico e folle Joseph Seed, convinti dell'imminente fine del mondo, si impadroniscono di una piccola contea del Montana. Così come i suoi predecessori, l'FPS è caratterizzato da una trama ben strutturata, intense sessioni cariche di adrenalina (anche a bordo di veicoli) e colpi di scena narrativi. Il titolo è disponibile per le piattaforme PlayStation 4, Xbox One e PC.