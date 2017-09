I calciatori più forti di FIFA 18

Chi è il calciatore più forte da schierare sul terreno di gioco in FIFA 18? EA Sports ha interpellato i diretti interessati, chiedendolo direttamente a loro con un video in cui campioni del calibro di Dybala, Cristiano Ronaldo, Robben, Di Maria e Lewandowski rispondono in modo scherzoso, leggendo post e commenti inviati dai fan. Nel trailer anche il difensore juventino Chiellini, l'unico a parlare italiano, ma non l'unico rappresentante del nostro campionato. Il titolo farà il suo debutto ufficiale su PC e console il 29 settembre, andando a sfidare la concorrenza di Konami e del suo PES 2018.