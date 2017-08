FIFA 18: le Icone di FUT

Lev Yashin, Rio Ferdinand, Diego Armando Maradona, Thierry Henry, Ronaldo Luís Nazário de Lima, Pelé e Ronaldinho: un vero e proprio "dream team", in campo per FIFA 18. Sono le Icone che sarà possibile schierare nella modalità Ultimate Team della nuova simulazione calcistica targata EA Sports. Ognuno di loro sarà disponibile in tre versioni differenti, relative ad altrettanti momenti della carriera. Il titolo arriverà su PC e console il 29 settembre, promettendo importanti novità dal punto di vista del gameplay, anche per quanto riguarda il realismo delle animazioni e l'intelligenza artificiale.