FIFA 18, il primo trailer con Cristiano Ronaldo

EA Sports ha scelto un nome di richiamo come quello di Cristiano Ronaldo, fuoriclasse del Real Madrid, per presentare al mondo FIFA 18. C'è già anche la data di uscita ufficiale scelta per il lancio del titolo: la nuova simulazione calcistica arriverà su PC e console il 29 settembre, accompagnata sugli scaffali da una copertina dedicata proprio a CR7. In termini di novità sono stati promessi miglioramenti sia dal punto di vista del gameplay sia per quanto riguarda il comparto grafico, ancora una volta spinto dal motore Frostbite. In questo filmato è possibile dare un primo sguardo ad alcune sequenze di gioco.