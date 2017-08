FIFA 18: il trailer della Gamescom 2017

EA Sports non ha mancato l'appuntamento con l'evento Gamecom 2017, portando a Colonia un nuovo trailer dedicato a FIFA 18 (in pre-ordine su Amazon). Il filmato è composto da rapide sequenze di gameplay che mettono in evidenza la spettacolarità delle azioni, in particolare sotto porta, sottolineate dal ritmo del brano "Blue Monday" di Mike Relm scelto come colonna sonora. Ronaldo, Griezmann, Müller, Neymar e Alli sono alcuni dei campioni protagonisti del video, dove è possibile osservare in campo anche la Juventus e i suoi nuovi acquisti, Matuidi su tutti. La data di uscita della simulazione calcistica è fissata per il 29 settempre su PC e console.