FIFA 18, il trailer di lancio

Cristiano Ronaldo è il grande protagonista del trailer di lancio realizzato da EA Sports per il debutto di FIFA 18. Un filmato che ancor più che concentrarsi sul gameplay della simulazione calcistica ne mette in luce le potenzialità a livello di interazione social, raccontando come una giocata in-game possa far parlare di sé tanto da arrivare ad essere riproposta da CR7 in un vero e proprio stadio. “Il Tornado”, questo il nome della skill. Il fuoriclasse portoghese è il testimonial del titolo, disponibile su PC e console, sviluppato per garantire il massimo livello di coinvolgimento possibile sia in singolo che in multiplayer.