FIFA 18: Il Viaggio di Alex Hunter nel mondo

La carriera di Alex Hunter sta per spiccare il volo, con in ritorno della modalità Il Viaggio in FIFA 18. La giovane promessa del calcio inglese troverà sul proprio cammino alcuni dei nomi più importati a livello mondiale: Cristiano Ronaldo, Antoine Griezmann, Dele Alli, Thomas Müller, Thierry Henry. Persino la star James Harden della NBA. Tra i club che si sono messi alla caccia del giovane talento per la nuova stagione figurano club come Bayern Monaco, Atlético Madrid e Paris Saint-Germain. La nuova simulazione calcistica di EA Sports scenderà il campo su PC e console il 29 settembre.