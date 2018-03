Firefox 13, tutte le novità

Mozilla ha annunciato nei giorni scorsi Firefox 13, ora liberamente disponibile per il download. Tra le novità di maggior impatto vi sono una nuova esperienza con le tab ed una homepage completamente ridisegnata. Spiega Mozilla:

"La Home Page include le icone nella parte inferiore della pagina per facilitare l’accesso a Segnalibri, Cronologia, Impostazioni, Componenti aggiuntivi, Download e Sync con un solo clic, mentre la New Tab permetterà di visualizzare le miniature dei siti visitati più di recente e sarà altamente personalizzabile. Firefox 13, inoltre, supporta di default il protocollo SPDY, per rendere la navigazione più sicura e veloce."

Tutte le novità sono illustrate in questo piccolo filmato che raccoglie in pochi secondi i passi avanti compiuti dal browser nell'ultima versione.