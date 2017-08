Firefox 55 e WebVR: il browser e la realtà virtuale

Con l'aggiornamento alla versione 55 dell'edizione per computer Windows, Mozilla introduce il supporto ufficiale alla tecnologia WebVR per Firefox. Il browser può dunque essere utilizzato per la visualizzazione di contenuti in realtà virtuale da tutti coloro che sono in possesso di un visore compatibile come HTC VIVE e Oculus Rift. La software house ha già annunciato che in futuro verrà introdotto anche il supporto per i modelli Google Daydream View, Samsung Gear VR e Microsoft HoloLens. Altre novità introdotte con l'update riguarda un miglioramento delle prestazioni durante la navigazione e la possibilità di salvare screenshot delle pagine Web.