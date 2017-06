Firefox Focus, il browser che tutela la privacy

Già disponibile da qualche tempo per iOS, il browser Firefox Focus di Mozilla fa il suo debutto ufficiale anche sui dispositivi Android, in download gratuito dalla piattaforma Play Store. La sua caratteristica principale è rappresentata dalle funzionalità dedicate alla tutela della privacy come il tracker blocker integrato. Leggero (occupa solo 4 MB nella memoria interna), il software offre un'interfaccia molto semplice, quasi minimalista, costituita essenzialmente da una barra in cui digitare l'indirizzo del sito da visitare. Il motore di ricerca predefinito è Yahoo, ma l'utente è libero di cambiarlo.