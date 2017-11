Firefox Quantum, il nuovo browser di Mozilla

Per Mozilla il lancio di Quantum è il più importante dal debutto della versione 1.0 datata 2004. Firefox rinasce, con una release (la 57) completamente nuova destinata alle piattaforme Windows, macOS, Linux, Android e iOS. Molte e importanti le novità incluse: la nuova interfaccia Photon sviluppata per sfruttare al meglio i display in alta risoluzione, l'integrazione della funzionalità Pocket per gli elementi da consultare in un secondo momento, il CSS engine Stylo e il motore di rendering basato su Servo che gestiscono la visualizzazione delle pagine in modo efficiente e una barra unificata per navigazione e ricerche.