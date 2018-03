Fitbit Ace, una smartband per i più piccoli

Si tratta a tutti gli effetti di una smartband, un bracciale intelligente dedicato al monitoraggio dell'attività fisica, ma con funzionalità indirizzate specificatamente ai bambini: Fitbit Ace permette ai genitori di tenere sotto controllo ciò che fanno i bambini durante la giornata, offrendo inoltre la possibilità di consultare informazioni dettagliate sul sonno. È impermeabile e integra un display OLED, nonché un motore per la vibrazione e un modulo Bluetooth per la trasmissione dei dati. Con una sola ricarica della batteria interna si arriva a cinque giorni di autonomia. Il prezzo di lancio è fissato in 99,99 euro.