Fitbit Ionic, uno smartwatch per lo sport

Nonostante Fitbit affermi che si tratta di un dispositivo indossabile anche da coloro che non praticano regolarmente attività sportiva, nella vita di tutti i giorni, Ionic strizza l'occhio senza alcun dubbio agli amanti del fitness. Lo smartwatch, basato su una piattaforma proprietaria, integra un modulo GPS, il cardiofrequenzimetro e il sensore SpO2. Il design è caratterizzato da un display quadrato a colori con diagonale pari a 1,42 pollici, mentre la scocca è realizzata in lega di alluminio serie 6000, lo stesso utilizzato nell'industria aerospaziale. Il prezzo di vendita è fissato in 349,99 euro.