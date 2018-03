Lo smartwatch Fitbit Versa

Cassa in metallo e funzionalità dedicate al monitoraggio del fitness e della salute (controllo del sonno e del battito cardiaco) per Fitbit Versa. Lo smartwatch si basa su una piattaforma software proprietaria (Fitbit OS 2.0) e integra un display quadrato. Non manca inoltre la possibilità di sfruttare il modulo Bluetooth per lo streaming musicale su cuffie o auricolari wireless. L'arrivo sul mercato è previsto per il mese di aprile, con il prezzo di lancio fissato in 199 euro negli Stati Uniti per la versione standard (sarà disponibile anche la Special Edition con supporto ai pagamenti in mobilità per 229 euro).