Un Flipboard tutto nuovo

Importante aggiornamento per tutti coloro che utilizzano Flipboard: prende il via il rilascio della versione 4.0, che tra le altre cose introduce una funzionalità inedita chiamata Smart Magazine. Si tratta essenzialmente di un sistema che consente di creare riviste digitali sulla basate sugli interessi personali, prelevando i singoli contenuti da diverse fonti in Rete e mostrandoli in modo più chiaro rispetto a quanto avveniva in passato. Un rinnovamente che tiene conto anche delle esigenze degli editori. L'update è disponibile sia per l'interfaccia del servizio accessibile da Web che per le applicazioni mobile, su Android e iOS.