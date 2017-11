Football Manager 2018: il nuovo motore grafico

L'edizione 2018 di Football Manager introduce (tra le altre cose) un nuovo motore grafico, che migliore la gestione dell'illuminazione in campo e la resa dei match sotto il piano visivo. La software house Sports Interactive ha lavorato sodo per evolvere questo aspetto del suo gestionale calcistico, così da offrire un'esperienza ancora più coinvolgente e immersiva, fuori e dentro il terreno di gioco. Aggiunti inoltre design inediti per gli stadi. Questo un trailer che mostra i passi in avanti effettuati dal team di sviluppo, per confezionare un titolo ancora più completo, indirizzato agli appassionati di vecchia data e ai neofiti.