Ford Autolivery: le consegne del futuro

Il progetto sperimentale Autolivery messo in campo da Ford mira a semplificare e a rendere decisamente più hi-tech la consegna della merce acquistata online. L'esempio fornito illustra in modo piuttosto chiaro con quali modalità. È sera e ci si trova nel proprio appartamento con l'esigenza di acquistare gli ingredienti necessari per preparare una ricetta. Poco dopo aver inoltrato l'ordine, un corriere porta i prodotti a domicilio, ovviamente guidando in maniera del tutto autonoma. Ancora, se l'abitazione è posizionata a un piano elevato il pacco viene consegnato sul balcone mediante l'impiego dei droni.