Ford: i fari con tecnologia Glare-Free Highbeam

L'Ovale Blu presenta la tecnologia Glare-Free Highbeam, un sistema innovativo che permette ai veicoli di gestire in modo del tutto automatico gli abbaglianti, regolando il fascio di luce in modo da non provocare alcun fastidio a chi giunge dalla direzione opposta né a chi si trova ai margini della strada, ad esempio ciclisti o pedoni. Il conducente non deve far nulla: è una videocamera posizionata sulla parte anteriore dell'automobile che rileva la presenza di altri soggetti e regola il comportamento dei fari in tempo reale. Tutto questo a beneficio della sicurezza, sia di chi si trova al volante di una Ford che degli altri.