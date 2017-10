Ford presenta le Smart Benches di Londra

L'Ovale Blu (attraverso la divisione Ford Fund) mette in campo un progetto finalizzato a rendere Londra sempre più una smart city. In collaborazione con la startup Strawberry Energy ha collocato nelle strade della capitale inglese le prime venti Smart Benches, delle speciali panchine che oltre a offrire ristoro a pedoni e ciclisti consentono di effettuare in modo gratuito la ricarica dei propri dispositivi (in modalità wireless oppure via cavo USB) e il collegamento a Internet. L'energia erogata è al 100% di origine pulita e rinnovabile, proveniente dal sole, in pieno stile eco-friendly.