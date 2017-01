Ford SmartLink: le “vecchie” auto diventano smart

Con il lancio del nuovo sistema SmartLink, l'Ovale Blu consente a tutti coloro che sono in possesso di un veicolo Ford o Lincoln prodotto dal 2010 al 2016 di usufruire di alcune feature avanzate dedicate alla connettività, come l'avvio remoto dell'auto o il blocco delle portiere mediante un'applicazione mobile, così come la creazione di un hotspot WiFi per l'accesso a Internet di chi si trova a bordo. A questo si aggiunge la consultazione delle informazioni legate allo stato di salute della vettura. La vendita sarà avviata presso le concessionarie Ford nel corso dell'estate, ad un prezzo non ancora annunciato.