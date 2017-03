Ford sperimenta con la stampa 3D di Stratasys

Stratasys Infinite Build 3D Printer è una stampante 3D dalle dimensioni decisamente generose (occupa un'intera stanza) e indirizzata esclusivamente all'ambito industriale. È stata scelta da Ford per una fase di sperimentazione che aiuterà l'automaker a capire quali sono le reali potenzialità di questa tecnologia per il settore delle quattro ruote. Il processo di stampa non si basa sull'estrusione di filamenti, ma sull'impiego di un materiale termoplastico ridotto in polvere (alla vista sembra simile alla sabbia), che una volta scaldato e liquefatto viene poi espulso da una testa a movimento controllato.