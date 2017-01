Lo spot di Ford per il Super Bowl: Go Further

Servizi di ride sharing, veicoli ad alimentazione esclusivamente elettrica, sistemi dedicati alle self-driving car e condivisione delle biciclette mediante bike sharing. È questo il futuro della mobilità dipinto nello spot realizzato da Ford per il Super Bowl. Fedele al proprio motto "Go Further", l'Ovale Blu utilizza alcune immagini efficaci per raffigurare quelli che sono i problemi odierni legati agli spostamenti, soprattutto in ambito urbano, come traffico, inaccessibilità e imprevisti di ogni tipo, spiegando come la tecnologia e l'impiego di soluzioni avanzate possano contribuire a risolverli.