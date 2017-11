Fossil Q Control, smartwatch Android Wear 2.0

Un video dettagliato che spiega come effettuare le operazioni di base con lo smartwatch Fossil Q Control, basato sulla tecnologia del sistema operativo Android Wear 2.0. L'orologio integra cardiofrequenzimetro per la misurazione del battito cardiaco e modulo GPS per la geolocalizzazione. È resistente all'acqua fino a 50 metri di profondità e offre una cassa in acciaio inossidabile con diametro pari a 45 mm e spessore da 14 mm. Al suo interno trovano posto un processore Qualcomm Snapdragon Wear 2100, 512 MB di RAM, memoria interna da 4 GB e una batteria con 24 ore di autonomia da ricaricare in modalità wireless.