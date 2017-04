Fotografia istantanea: Fujifilm instax SQUARE SQ10

La nuova instax SQUARE SQ10 presentata da Fujifilm unisce il fascino vintage della fotografia istantanea alle funzionalità moderne della post-produzione da eseguire subito dopo lo scatto (dieci filtri, vignettatura e luminosità), direttamente in macchina, sul display. Caratterizzata da un design simmetrico e compatto, con un layout dei comandi essenziale e tutto votato alla semplicità, la fotocamera stampa in formato 1:1 su pellicola (63x63 mm, 86×72 mm con i bordi bianchi), nel giro di pochi secondi. Arriverà sul mercato nel mese di maggio, in vendita al prezzo di 279,95 dollari.