Fujifilm GFX 50S: mirrorless medio formato da 51 MP

Sensore medio formato (43,8x32,9 mm) da 51,4 megapixel e processore d'immagine X Processor Pro per la Fujifilm GFX 50S, fotocamera mirrorless indirizzata al segmento professionale, in particolare a chi ha necessità di effettuare stampe di grandi dimensioni. Il telaio è realizzato in lega di magnesio e i vantaggi rispetto ad una DSLR della stessa categoria sono soprattutto in termini di compattezza, peso e portabilità. Sono inoltre presenti un mirino elettronico Organic EL da 3,69 milioni di pixel e un display LCD posteriore touchscreen da 2,36 milioni di pixel. GFX 50S sarà in vendita a partire dal mese di febbraio, al prezzo di 7.115 euro per il solo corpo macchina.