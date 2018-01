Fujifilm X-A5, una mirrorless per i selfie

La nuova Fujifilm X-A5 è la fotocamera più compatta della serie X, una mirrorless che tra le altre cose integra un display in grado di ruotare fino a 180 gradi per la composizione di selfie perfetti. È dotata di un sensore da 24,2 megapixel in formato APS-C e di un sistema autofocus a rilevamento di fase, può registrare video a risoluzione 4K e offre la connettività Bluetooth per il trasferimento rapido dei file. Inoltre, la batteria garantisce un'autonomia sufficiente per circa 450 scatti con una sola ricarica. Il debutto sul mercato è fissato per il marzo 2018, al prezzo di 619,99 euro nel kit che include l'obiettivo FUJIFNON XC15-45mm.