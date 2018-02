Fujifilm X-E3: bokeh

Se in un ritratto il volto del soggetto inquadrato è perfettamente a fuoco, mentre lo sfondo risulta invece ammorbidito da un'intensa sfocatura, l'effetto finale è sicuramente di grande impatto: tutto merito dell'effetto bokeh. Ricorrendo a questa tecnica è possibile ottenere fotografie in grado di far risaltare il viso di una persona su tutto ciò che la circonda, ma nulla vieta di applicare lo stesso metodo a oggetti o scene di altro tipo.

Per realizzare un ritratto con effetto bokeh utilizzando la Fujifilm X-E3 è necessario scegliere la giusta ottica da abbinare alla mirrorless: meglio un obiettivo caratterizzato da un'ampia apertura del diaframma (anche f/1.4 o più), così da ridurre la profondità di campo e mettere a fuoco il viso del soggetto applicando a tutto il resto una suggestiva sfocatura.

