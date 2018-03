Fujifilm X-E3: caratteristiche

Uno sguardo da vicino al design minimalista della Fujifilm X-E3, che strizza l'occhio alla gloriosa era della fotografia analogica, studiato per rendere intuitivo l'accesso a tutte le funzioni della fotocamera, con una serie di controlli manuali per l'impostazione rapida dei parametri di scatto e un joystick a otto direzioni per la messa a fuoco.

Non mancano poi un display touchscreen e il mirino elettronico. La mirrorless, compatibile con tutte le ottiche della gamma X Mount, offre la massima libertà d'azione senza alcun compromesso in termini di ergonomia e compattezza. All'interno si nasconde un sensore X-Trans CMOS III da 24,3 megapixel in formato APS-C.

Fujifilm X-E3 Fotocamera Digitale 24 MP, Sensore CMOS X-Trans III APS-C, Schermo LCD Touchscreen 3", Filmati 4 K, Bluetooth, Nero è oggi disponibile su Amazon a 887 €