Fujifilm X-E3: dettagli tecnici

Nonostante le dimensioni compatte del corpo macchina e la scelta di adottare un design minimalista, la Fujifilm X-E3 offre il pieno controllo in fase di scatto. La mirrorless garantisce infatti la massima libertà nella configurazione dei parametri e nella composizione della scena. Sulla parte superiore si trovano una ghiera che permette di agire in modo istantaneo sulla compensazione dell'esposizione (+/- 3 stop) e un'altra per l'impostazione rapida del tempo di otturazione.

Non manca poi un pulsante personalizzabile a cui associare una funzione a scelta. Frontalmente è invece posizionato il selettore per il controllo messa a fuoco (manuale, continua o a punto singolo). A questo si aggiungono un joystick a otto direzioni per il focus e due ulteriori ghiere di comando, una frontale e l'altra posteriore, senza dimenticare l'accesso ai menu garantito dalla superficie touchscreen del display.

Fujifilm X-E3 Fotocamera Digitale 24 MP, Sensore CMOS X-Trans III APS-C, Schermo LCD Touchscreen 3", Filmati 4 K, Bluetooth, Nero è oggi disponibile su Amazon a 899 € (-2%)