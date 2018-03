Fujifilm X-E3: foto in notturna

Quando tutto si fa buio è il momento perfetto per sperimentare l'incredibile libertà creativa concessa dalla fotografia notturna. Sebbene intorno a noi tutto possa sembrare avvolto da un manto di oscurità, la luce è sempre presente e in abbondanza: sta a noi saperla catturare così da immortalare edifici o paesaggi.

Per scattare di notte con la Fujifilm X-E3 la prima cosa da fare è posizionare la mirrorless su un cavalletto: un accorgimento necessario, poiché il tempo di otturazione dovrà essere sufficiente per assorbire il giusto quantitativo di luce, estendendosi anche a diversi secondi. Questo permette inoltre di abbassare la sensibilità ISO al valore minimo evitando così di generare rumore e di impostare un'apertura del diaframma contenuta (anche f/16 o inferiore ) per avere ogni elemento della scena perfettamente a fuoco. Anche la scelta dell'ottica è importante: nel caso di uno spazio aperto è possibile optare per un grandangolo.

