Fujifilm X-E3: funzionalità

Il display touchscreen della Fujifilm X-E3 (risoluzione 1.040.000 pixel) è studiato per fornire un accesso immediato e intuitivo a tutte le principali funzionalità della mirrorless. Un pannello LCD con diagonale pari a tre pollici, attraverso il quale è possibile impostare i parametri delle immagini da acquisire, scegliere il sistema di messa a fuoco, regolare l'utilizzo del flash, configurare la registrazione video (si arriva al formato 4K) e personalizzare il funzionamento dei pulsanti situati sul corpo macchina. Si può inoltre ricorrere allo schermo per gli scatti in modalità LiveView, come alternativa all'impiego del mirino elettronico.

