Fujifilm X-E3: light painting

Dipingere con la luce: ecco ciò che permette di fare il light painting, una tecnica che se esercitata e padroneggiata consente di dare libero sfogo alla propria creatività e ottenere risultati di sicuro impatto. Richiede preferibilmente ambienti bui o comunque poco illuminati, poiché sta al fotografo scegliere cosa mettere in risalto usando a sua discrezione le fonti di luce, naturali o artificiali. Ecco dunque che le torce infuocate di un giocoliere, se catturate con il giusto tempo di esposizione, disegnano nell'aria magnifiche trame luminose.

Per realizzare un light painting con la Fujifilm X-E3 bisogna anzitutto posizionare la mirrorless sul cavalletto, così da assicurarsi che non si verifichino movimenti involontari durante la fase di scatto. Dopodiché si è chiamati a trovare il giusto equilibrio tra sensibilità ISO, apertura del diaframma e tempo di otturazione, così da ottenere il risultato voluto, prolungando l'esposizione per il tempo necessario.

