Fujifilm X-E3: la mirrorless minimalista

Stile rétro e look minimalista per Fujifilm X-E3, new entry del catalogo mirrorless per il produttore giapponese. Una fotocamera dal peso contenuto (337 grammi con batteria e scheda di memoria) che, a dispetto del suo aspetto vintage, offre caratteristiche di ultima generazione come la registrazione video in formato 4K e la connettività wireless per l'invio rapido degli scatti ai dispositivi mobile. Il sensore APS-C da 24,3 megapixel è affiancato dal processore X-Processor Pro per l'elaborazione delle immagini. Il lancio è fissato per la fine del settembre 2017, al prezzo di 919,00 euro per il solo corpo macchina.