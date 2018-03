Fujifilm X-E3: ottiche

Una vasta gamma di obiettivi, per soddisfare ogni tipo di esigenza: dalla fotografia macro a quella naturalistica o di architettura, dal ritratto alle riprese video. Il catalogo di ottiche X Mount, tutte compatibili con il modello Fujifilm X-E3, copre lunghezze focali di ogni tipo, passando dai grandangoli (come nel caso di FUJINON XF14mm F2.8 R) per i paesaggi e gli edifici agli zoom (FUJINON LENS XF100-400mmF4.5-5.6 R LM OIS WR) per chi desidera catturare ogni minimo dettaglio della scena anche dalle lunghe distanze. L'impiego di materiali premium e l'integrazione di comandi intuitivi per funzionalità come la regolazione del diaframma o la stabilizzazione rendono gli obiettivi perfetti per l'impiego in accoppiata con la mirrorless.

Fujifilm X-E3 Fotocamera Digitale 24 MP, Sensore CMOS X-Trans III APS-C, Schermo LCD Touchscreen 3", Filmati 4 K, Bluetooth, Nero è oggi disponibile su Amazon a 887 €