Fujifilm X-E3: trasferimento foto

Per trasferire le foto scattate con Fujifilm X-E3 sullo smartphone non sono necessari cavi né complicate operazioni: tutto ciò che serve è l'applicazione Camera Remote, in download gratuito per Android e iOS. Una volta installata è sufficiente mettere in comunicazione il dispositivo mobile con la mirrorless utilizzando le connessioni Bluetooth e WiFi della fotocamera, in modalità wireless. L'accoppiamento avviene in maniera pressoché istantanea ed è immediatamente possibile selezionare i file da copiare sul telefono. Gli scatti trasferiti sono così pronti per apportare correzioni o modifiche con le app dedicate alla post-produzione e per essere condivisi sulle bacheche dei social network.

