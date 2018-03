La mirrorless Fujifilm X-H1

È il modello più performante della serie X: la nuova Fujifilm X-H1 è una mirrorless che punta a conquistare i professionisti e tutti coloro che cercano prestazioni avanzate in un corpo macchina compatto. Una fotocamera che risponde alle esigenze più avanzate sia nel campo della fotografia sia nella registrazione video. Integra un sensore X-Trans CMOS III da 24,3 megapixel (APS-C) e l'unità unità X-Processor Pro, il tutto racchiuso in un corpo in lega di magnesio rinforzato. L'arrivo è fissato per il marzo 2018 al prezzo di 1.939,99 euro, con la possibilità di scegliere il kit che include il Vertical Power Booster (con due batterie aggiuntive) a 2.239,99 euro.