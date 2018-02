Fujifilm X-H1: registrazione video e slow motion

Alle prestazioni avanzate in termini fotografici (soprattutto per quanto riguarda autofocus e stabilizzazione), la nuova Fujifilm X-H1 unisce performance di fascia alta anche nella registrazione video. Abbiamo messo alla prova la mirrorless, new entry nel catalogo della serie X, durante una giornata di workshop organizzata a Lisbona. In questo filmato è possibile apprezzare lo slow motion ottenibile mediante l'acquisizione di filmati con framerate elevato (si arriva a 120 fps in Full HD). Non manca ovviamente il supporto alla risoluzione 4K. In definitiva, una fotocamera che strizza l'occhio ai videomaker più esigenti.

