Fujifilm presenta la fotocamera mirrorless X-T20

Fujifilm X-T20 è una mirrorless equipaggiata con un sensore APS-C X-Trans CMOS III da 24,3 megapixel affiancato dal processore d'immagine X-Processor Pro. Presenti anche un mirino in stile reflex, display touchscreen inclinabile sul retro e registrazione video in formato 4K. La fotocamera arriverà sul mercato a fine febbrio, al prezzo di 919,99 euro per il solo corpo macchina oppure in kit con gli obiettivi X-T20 KIT 18/55mm (1.229,99 euro), X-T20 KIT 16/50mm (1.019,99 euro) e X-T20 KIT 16/50+50/230mm (1.229,99 euro). Due le colorazioni disponibili: completamente nera e con finiture cromate.