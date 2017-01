Fujifilm presenta la compatta X100F

Presentata insieme ai modelli GFX 50S e X-T20, la nuova Fujifilm X100F è una fotocamera compatta equipaggiata con sensore APS-C X Trans CMOS III da 24,3 megapixel, processore X-Processor Pro e mirino Advanced Hybrid Viewfinder. L'ottica è un 23 mm f/2 (equivalente a 35 mm nel formato full frame), ma è possibile montare adattatori per zoom e grandangolo. Due le colorazioni previste: con un look completamente nero o impreziosito da finiture cromate nella parte superiore. Il debutto sul mercato è previsto per la metà di febbraio, al prezzo di 1.429,99 euro.