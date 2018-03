GADGET: IA e advertising mirato nei videogame

Tra i progetti sperimentali messi in campo da Samsung al fine di esplorare le enormi potenzialità dell'intelligenza artificiale e i suoi innumerevoli ambiti di applicazione c'è anche GADGET: si tratta a tutti gli effetti di una piattaforma di advertising, che consente agli sviluppatori di videogame di mostrare inserzioni all'interno del gioco in modo mirato e meno invasivo per i player. In altre parole, le pubblicità possono variare in base a età, sesso o interessi personali di chi si trova di fronte allo schermo. Può essere impiegata per i titoli su PC, console e dispositivi mobile. Il funzionamento è ben spiegato in questa clip.