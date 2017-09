Garmin Forerunner 30: GPS e cardiofrequenzimetro

Uno smartwatch per il fitness e per gli amanti dello sport, progettato con un'attenzione particolare alle esigenze di chi corre: il nuovo Garmin Forerunner 30 offre un tracking preciso dell'attività fisica grazie al modulo GPS integrato per la geolocalizzazione, al cardiofrequenzimetro per il monitoraggio del battito cardiaco e alla stima del stima del VO2 max. Non manca poi la sincronizzazione con lo smartphone per il mirroring delle notifiche. L'orologio è già in vendita anche in Italia, al prezzo ufficiale di 149,99 euro, con la possibilità di scegliere tra diverse colorazioni: Grigio Scuro, Turchese e Ametista.