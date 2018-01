Lo smartwatch Garmin Forerunner 645 Music

Garmin ha scelto il palcoscenico del CES 2018 di Las Vegas per presentare il suo nuovo smartwatch dedicato allo sport: si chiama Forerunner 645 Music e, come si può intuire già dal nome, è un orologio intelligente in grado di salvare nella memoria interna fino a 500 brani da ascoltare durante le sessioni di allenamento. Le informazioni vengono mostrate sul display circolare da 1,2 pollici con cassa in acciaio inossidabile, è presente il modulo per la geolocalizzazione e il battito cardiaco viene misurato in tempo reale grazie al cardiofrequenzimetro equipaggiato. La batteria offre fino a una settimana di autonomia, ridotta però a cinque ore se si attiva il GPS.