Garmin quatix 5, lo smartwatch per il mare

Uno smartwatch progettato per rispondere alle esigenze di tutti coloro che pratica sport in mare e in acqua come la vela, il canottaggio e il nuoto: il nuovo Garmin quatix 5 integra un display circolare da 1,2 pollici con risoluzione 240x240 pixel e, ovviamente, è waterproof fino a 100 metri di profondità. Sono presenti GPS, bussola, accelerometro, giroscopio, termometro, altimetro barometrico e cardiofrequenzimetro. Due le versioni proposte: una con cassa in polimero rinforzato, ghiera in acciaio inossidabile e cinturino in silicone a 599 euro, l'altra (Sapphire Edition) con vetro zaffiro e cinturino inox a 849 euro.