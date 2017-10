Garmin Speak: navigatore GPS per auto con Alexa

A prima vista può sembrare un tradizionale navigatore GPS per automobile, dalle dimensioni piuttosto compatte, ma Garmin Speak si spinge oltre: integra infatti l'intelligenza artificiale dell'assistente Alexa di Amazon, per consentire al conducente di interagire e chiedere informazioni tramite comandi vocali in modo naturale, così da evitare distrazioni e tenere sempre gli occhi fissi sulla carreggiata. Si connette all'impianto stereo del veicolo in modalità wireless tramite Bluetooth oppure ricorrendo all'utilizzo di un cavo fisico. Il dispositivo è in vendita negli Stati Uniti al prezzo di 149,99 dollari.