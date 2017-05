Garmin VIRB 360 registra in 5.7K a 30 fps

Come si può intuire già dal nome, Garmin VIRB 360 è una action camera in grado di realizzare riprese video a 360 gradi da riprodurre poi anche all'interno dei visori per la realtà virtuale. Equipaggia un sistema di stabilizzazione, è del tutto impermeabile ed effettua registrazioni in formato 5.7K con un framerate di 30 fps. Le dimensioni sono 39x59x69,8 mm, il peso è 160 grammi. Arriverà sul mercato entro la fine di giugno, al prezzo di lancio fissato in 799,99 euro. Nella confezione, oltre al dispositivo e alla batteria ricaricabile sono presenti il cavo di connessione, il supporto per treppiede (1/4"-20), quello per le staffe, il treppiede e la guida.