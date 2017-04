Garming presenta il fitness tracker vívosmart 3

vívosmart 3 è il nuovo dispositivo indossabile prodotto da Garmin e dedicato agli amanti del fitness, che offre funzionalità avanzate per il monitoraggio dell'attività fisica come la misurazione del VO2 Max (massimo consumo di ossigeno), oltre al mirroring delle notifiche provenienti dai social network. La sua caratteristica principale è rappresentata dall'integrazione di un display OLED a scomparsa, che oltre a ottimizzare i consumi (aumentando dunque la durata della batteria) ha permesso di ottenere un design sottile. Il tracker arriverà anche in Italia entro la primavera. Negli Stati Uniti è in vendita al prezzo di 139,99 dollari.