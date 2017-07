General Mobile GM6: Android One arriva in Italia

Gli smartphone General Mobile sono i primi appartenenti al programma Android One di Google a debuttare ufficialmente in Italia. Uno di questi è il modello GM6 (l'altro GM5 Plus), equipaggiato al lancio con la versione 7.0 Nougat del sistema operativo, che in futuro riceverà in modo rapido gli aggiornamenti alle nuove versioni della piattaforma. Dal punto di vista delle specifiche spiccano il display da 5 pollici HD con vetro Gorilla Glass, il processore quad core MediaTek MT6737T da 1,5 GHz, 2 o 3 GB di RAM, 16 o 32 GB di memoria interna, il lettore di impronte digitali e la batteria da 3.000 mAh con ricarica rapida.