La giacca smart: il Levi’s Commuter Trucker Jacket

A prima vista può sembrare una normale giacca in jeans, ma il Commuter Trucker Jacket commercializzato da Levi's (350 dollari al lancio) è in realtà un prodotto che va ad evolvere il concetto di dispositivo indossabile, grazie all'integrazione della tecnologia Jacquard messa a punto da Google. Nella parte finale della manica è infatti integrata una superficie touch che permette di interagire con diverse funzionalità dello smartphone: dalla risposta alle chiamate in ingresso alla lettura dei messaggi ricevuti, fino al controllo dei brani musicali e alla ricezione delle indicazioni durante la navigazione stradale.