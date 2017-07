I giochi PS4 anche su PC con PlayStation Now

La piattaforma PlayStation Now (offerta in abbonamento mensile a 16,99 euro e non ancora accessibile dall'Italia), arricchisce il proprio catalogo con l'introduzione di 51 nuovi giochi supportati provenienti direttamente dalla libreria della console PS4. Tra questi ci sono Killzone Shadow Fall, Tropico 5, Heavy Rain, WWE 2K16, Tearaway Unfolded e Nidhogg. I titoli possono essere giocati in streaming, con la formula del cloud gaming, direttamente su PlayStation 4 o su PC, sfruttando l'interazione con il joypad PS. L'elaborazione del comparto audio-video è interamente gestita da un server remoto.