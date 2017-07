GLAS, il termostato Microsoft con l’IA di Cortana

Il gruppo di Redmond e Johnson Controls hanno unito le loro forze per dar vita a GLAS, un termostato smart equipaggiato con l'intelligenza artificiale dell'assistente Cortana. La tecnologia, originariamente introdotta da Microsoft con il sistema operativo Windows, fa dunque il suo debutto nell'ambito della Internet of Things e delle smart home. Il dispositivo offre funzionalità simili a quelle di Nest, per la regolazione della temperatura nell'abitazione (o in qualsiasi altro ambiente) in modo ottimizzato, con un'attenzione particolare al risparmio energetico. Il software equipaggiato è Windows 10 IoT Core.